سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا

شهدت أسعار الذهب محليًا حالة من الاستقرار اليوم الجمعة، بالتوازي مع بقاء سعر السوق العالمي عند معدلات (2030 دولارًا للأونصة).

سعر الذهب عيار 21

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 214 ريالًا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245 ريالًا.

سعر الذهب عيار 18

يبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 183 ريالًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 1714 ريالًا.