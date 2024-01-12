سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا

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شهدت أسعار الذهب محليًا حالة من الاستقرار اليوم الجمعة، بالتوازي مع بقاء سعر السوق العالمي عند معدلات (2030 دولارًا للأونصة).
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 214 ريالًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245 ريالًا.
يبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 183 ريالًا.
سجل سعر الجنيه الذهب 1714 ريالًا.