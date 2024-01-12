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سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب محليًا حالة من الاستقرار اليوم الجمعة، بالتوازي مع بقاء سعر السوق العالمي عند معدلات (2030 دولارًا للأونصة).

سعر الذهب عيار 21

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 214 ريالًا.

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245 ريالًا.

سعر الذهب عيار 18

يبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 183 ريالًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 1714 ريالًا.

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