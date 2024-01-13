سعر الذهب اليوم السبت في السعودية: عيار 21 يسجل 216 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، في ظل الاضطراب العالمي الحالي والصراعات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المعدن الأصفر على المستوى العالمي.
وسجل سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي 216 ريالاً (دون مصنعية)، بينما بلغ سعر جرام ذهب 24 نحو 247 ريالاً.