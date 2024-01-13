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سعر الذهب اليوم السبت في السعودية: عيار 21 يسجل 216 ريالاً

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٥ صباحاً
سعر الذهب اليوم السبت في السعودية: عيار 21 يسجل 216 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، في ظل الاضطراب العالمي الحالي والصراعات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المعدن الأصفر على المستوى العالمي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي 216 ريالاً (دون مصنعية)، بينما بلغ سعر جرام ذهب 24 نحو 247 ريالاً.

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سعر الذهب عيار 10 في السعودية

  • سجل سعر الذهب عيار 10 في السوق المحلي 103 ريالات.

سجل الذهب عيار 14 في السعودية

  • يبلغ سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي 144 ريالاً.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

  • سجل عيار 18 مستوى 186 ريالاً.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

  • يبلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 217 ريالاً.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

  • سجل عيار 22 سعر 227 ريالاً.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

  • يبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 247 ريالاً.

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