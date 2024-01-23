الوطنية للإسكان تتيح حجز الوحدات دون اشتراط الدعم السكني طريقة الاستعلام عن الدعم السكني الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار وضباب على 8 مناطق سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء لقطات من تتويج إنتر ميلان بـ السوبر الإيطالي التعادل المثير يحسم مباراة غانا وموزمبيق استهداف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا يحرق الموظف
استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات قرب مستوى الإغلاق يوم أمس حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم إلى 244.44 ريال.
وفي نفس السياق استقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند 224.07 ريال مقارنة مع 224.09 ريال يوم أمس بينما وصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى حوالي 213.88 مقارنة مع 213.99 ريال يوم أمس، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 183.33 ريال مقارنة مع 183.35 ريال يوم أمس.
يشار إلى أنه على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات أمس الاثنين، مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية مارس، في حين أدى صعود أسواق الأسهم إلى تقليص الاهتمام بالسبائك.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 2020.09 دولار للأونصة، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.3% عند 2022.2 دولار.