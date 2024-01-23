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سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٠ صباحاً
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات قرب مستوى الإغلاق يوم أمس حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم إلى 244.44 ريال.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وفي نفس السياق استقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند 224.07 ريال مقارنة مع 224.09 ريال يوم أمس بينما وصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى حوالي 213.88 مقارنة مع 213.99 ريال يوم أمس، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 183.33 ريال مقارنة مع 183.35 ريال يوم أمس.

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أسعار الذهب العالمية

يشار إلى أنه على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات أمس الاثنين، مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية مارس، في حين أدى صعود أسواق الأسهم إلى تقليص الاهتمام بالسبائك.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 2020.09 دولار للأونصة، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.3% عند 2022.2 دولار.

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