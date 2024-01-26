أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023 سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023 ضباب كثيف يغطي جبل اللوز وترقب تساقط الثلوج مشهد يسر الناظرين في المسجد الحرام صباح يوم الجمعة أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة هطول أمطار الخير على حفر الباطن فلوريدا تحظر وسائل التواصل للأطفال الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية
استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة قرب مستوى الإغلاق يوم أمس الخميس حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 243.66 ريال
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 223.36 ريال مقارنة مع 222.95 ريال يوم أمس الخميس فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الجمعة حوالي 213.20 ريال بينما استقر سعر الذهب عيار 18 في المملكة صباح اليوم عند 182.75 ريال.
على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط ارتفاع الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية.
أما على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2022.9 دولار للأونصة، لكن المعدن الأصفر يتجه نحو خسائر أسبوعية 0.4% عن الأسبوع الجاري.