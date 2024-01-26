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سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة قرب مستوى الإغلاق يوم أمس الخميس حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 243.66 ريال

سعر الذهب في السعودية اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 223.36 ريال مقارنة مع 222.95 ريال يوم أمس الخميس فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الجمعة حوالي 213.20 ريال بينما استقر سعر الذهب عيار 18 في المملكة صباح اليوم عند 182.75 ريال.

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أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط ارتفاع الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

أما على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2022.9 دولار للأونصة، لكن المعدن الأصفر يتجه نحو خسائر أسبوعية 0.4% عن الأسبوع الجاري.

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