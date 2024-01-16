سعر الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 يتجاوز 247 ريالًا وزير الشؤون الإسلامية: لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة ضبط 4 أشخاص لسرقة محتويات حافلة متوقفة بالرياض الأرصاد : انخفاض طارئ في درجات الحرارة على 7 مناطق موسم الرياض أصبح أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم متعثرو سكني: نحتاج إلى حلول طالبوا بمعاقبة المخطئ أيًّا كان .. إعلاميون: ما قاله مانشيني كارثي ووقت “الدلع” انتهى ! تفاصيل نزال الملاكمة العالمي Knockout Chaos أهم أحداث موسم الرياض الوزير آل الشيخ: لولا الملك سلمان وولي العهد لكان الآن يُقال كان هنا السعودية تركي العجمة: نريد أدلة من مانشيني بعد اتهامه للاعبين الـ6
شهد سعر الذهب في السعودية اليوم حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية إذ فتح السوق قرب أسعار إغلاق يوم أمس دون تغير كبير في العديد من الفئات.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 247.08 ريال فيما سجل سعر الذهب عيار 22 حوالي 226.49 ريال للجرام الواحد وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 216.19 ريال فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 185.31 ريال.
على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تداولات أمس الاثنين لتستقر فوق مستوى 2050 دولاراً حيث حقق الذهب مكاسب في المعاملات الفورية 0.4% ليصعد إلى 2056.20 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2060.10 دولار.
ويتم تداول عقود الذهب الآجلة عند مستوى 2059.7 دولار صعود بـ 0.39% وكذلك تصعد العقود الفورية للذهب بـ 0.31% إلى 2055.59 دولار للأونصة.