سعر الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 يتجاوز 247 ريالًا

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية إذ فتح السوق قرب أسعار إغلاق يوم أمس دون تغير كبير في العديد من الفئات.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 247.08 ريال فيما سجل سعر الذهب عيار 22 حوالي 226.49 ريال للجرام الواحد وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 216.19 ريال فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 185.31 ريال.

أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تداولات أمس الاثنين لتستقر فوق مستوى 2050 دولاراً حيث حقق الذهب مكاسب في المعاملات الفورية 0.4% ليصعد إلى 2056.20 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2060.10 دولار.

ويتم تداول عقود الذهب الآجلة عند مستوى 2059.7 دولار صعود بـ 0.39% وكذلك تصعد العقود الفورية للذهب بـ 0.31% إلى 2055.59 دولار للأونصة.