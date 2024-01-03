استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات عند مستوى إغلاق يوم أمس دون تغير يذكر في معظم الفئات.

سعر الذهب في السعودية

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 248.87 ريال فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 228.13 ريال فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المملكة حوالي 217.76 ريال بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 186.65 ريال.

أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي استهلت أسعار الذهب عام 2024 على ارتفاع مدعومة بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام والمخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% إلى 2063.59 دولار للأونصة واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 2072.40 دولار للأونصة.