سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الارتفاع اليوم الأربعاء في السوق الموازية فيما استقر سعر صرف الريال مقابل الجنيه في البنوك الرسمية وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وبشكل عام لم يشهد سعر الريال السعودي تغيرًا أمام الجنيه المصري في أسواق الصرافة والبنوك الرسمية حيث يدور السعر في حدود 9 جنيهات تقريبًا لكل ريال سعودي منذ فترة طويلة.

سعر الريال مقابل الجنيه في السوق الموازية

لكن وعلى صعيد آخر شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة حيث يتم تداول الريال مقابل 14 جنيهًا تقريبًا أو أقل بقليل.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وشهد الجنيه المصري تراجعًا أمام الدولار الأمريكي خلال العام الأخير وبلغ هذا التراجع ذروته في شهر ديسمبر الماضي والأيام الأولى من الشهر الجاري حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأكثر من 50 جنيهًا لكل دولار واحد في السوق الموازية أو ما يعرف باسم السوق السوداء.

ومع ذلك لا يزال سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية في حدود 31 جنيهًا لكل دولار بالرغم من الفارق الكبير بين السعرين.

تعويم الجنيه

وتتزايد التكهنات بحدوث تعويم الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة لسد الفجوة بين السعر في السوق الرسمية والسوق الموازية لكن لا تصريحات رسمية حول قرب التعويم التام للجنيه المصري حيث تتبع مصر حاليا سياسة التعويم المرن أو التعويم الجزئي.