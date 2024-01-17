سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة

يعمق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية أزمة العملة الصعبة التي تشهدها مصر خلال الشهور الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة وغيرها من السلع بما فيها السلع الأساسية بشكل كبير.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

واقترب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية من حاجز الـ60 جنيه وهو أكبر بنسبة تقارب 100% من سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية وشركات الصرافة حيث يباع الدولار في حدود 30 إلى 31 جنيه تقريبًا.

حصيلة شهادات الاستثمار

وتزايد الإقبال على شراء الدولار في مصر بعد حلول أجل شهادات الاستثمار التي أصدرتها البنوك الحكومية الكبرى قبل عام تقريبًا حيث كانت تصدر بسعر فائدة يصل 25% حيث حل أجلها خلال الشهر الجاري ويستمر صرف قيمتها للمستفيدين حتى مطلع الشهر المقبل.

وسارع البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين في إصدار شهادات استثمار بعائد تنافسي وصل 27% في محاولة من البنكين سحب السيولة الناتجة عن الشهادات الأخرى لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وكبح الطلب على الدولار.

وبالرغم من أن بيع الدولار خارج منظومة الاقتصاد الرسمي جريمة في مصر إلا أن هناك نشاطًا كبيرًا في البحث عن الدولار سواء بين رجال الأعمال الذين يبحثون عن سيولة لتغطية صفقاتهم مع الشركات الأجنبية أو من المواطنين الذين يبحثون عن مخزن يحفظ لهم قيمة عملتهم.

سعر الذهب

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب في مصر إلى مستوى غير مسبوق حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2345 جنيهاً ليؤكد عمق أزمة العملة التي تمر بها مصر حالياً، والتي ينظر إليها على أنها الأصعب منذ عقود.