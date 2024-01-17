Icon

إغلاق باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي بدورتها الـ6 Icon ضبط مواطن دخل منطقة الطبيق بلا تصريح وشرع بالصيد في محمية الملك سلمان Icon سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة Icon تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة Icon الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد Icon وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة Icon أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار إضافية لرأس المال الجريء Icon استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات Icon وفاة و7 إصابات في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان Icon غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٧ مساءً
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعمق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية أزمة العملة الصعبة التي تشهدها مصر خلال الشهور الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة وغيرها من السلع بما فيها السلع الأساسية بشكل كبير.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

واقترب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية من حاجز الـ60 جنيه وهو أكبر بنسبة تقارب 100% من سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية وشركات الصرافة حيث يباع الدولار في حدود 30 إلى 31 جنيه تقريبًا.

قد يهمّك أيضاً
7 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان

7 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان

رئيس الريال لـ فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية قريبًا

رئيس الريال لـ فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية قريبًا

حصيلة شهادات الاستثمار

وتزايد الإقبال على شراء الدولار في مصر بعد حلول أجل شهادات الاستثمار التي أصدرتها البنوك الحكومية الكبرى قبل عام تقريبًا حيث كانت تصدر بسعر فائدة يصل 25% حيث حل أجلها خلال الشهر الجاري ويستمر صرف قيمتها للمستفيدين حتى مطلع الشهر المقبل.

وسارع البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين في إصدار شهادات استثمار بعائد تنافسي وصل 27% في محاولة من البنكين سحب السيولة الناتجة عن الشهادات الأخرى لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وكبح الطلب على الدولار.

وبالرغم من أن بيع الدولار خارج منظومة الاقتصاد الرسمي جريمة في مصر إلا أن هناك نشاطًا كبيرًا في البحث عن الدولار سواء بين رجال الأعمال الذين يبحثون عن سيولة لتغطية صفقاتهم مع الشركات الأجنبية أو من المواطنين الذين يبحثون عن مخزن يحفظ لهم قيمة عملتهم.

سعر الذهب

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب في مصر إلى مستوى غير مسبوق حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2345 جنيهاً ليؤكد عمق أزمة العملة التي تمر بها مصر حالياً، والتي ينظر إليها على أنها الأصعب منذ عقود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية