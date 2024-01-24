بالأرقام.. سجل مميز لمنتخب السعودية ضد تايلاند التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة الرئيس التنفيذي لـ الاتحاد: لدينا ميزانية للميركاتو الشتوي صفقات قوية قد تُبقي كريم بنزيما في الاتحاد الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن سعود الطبية: أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي قد تسبب الحساسية رياض محرز أبرز الخاسرين بعد الخروج الإفريقي جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية شاغرة مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
حذرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول من خطورة بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الجلوتين الخفي وقد تسبب الحساسية.
وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “قد تحتوي بعض الأطعمة على الجلوتين بشكل خفي مما يتسبب في الحساسية بعد تناولها من قبل بعض المرضى لاعتقادهم بأنها لا تحتوي على الجلوتين.
وأضافت سعود الطبية “لذا يجب على المصاب تجنب تناول هذه الاطعمة إلا في حال كتب عليها بأنها خالية من الجلوتين، ومنها”:
– القهوة المصنعة
– شاي الأعشاب
– مسحوق الشوكولاتة
– الشوكولاتة المصنعة
– الصلصات مثل: المايونيز وصلصات السلطات
– اللحوم المصنعة
– بعض الحلويات
– الفواكه المجففة
– العلكة
– الزبادي والحليب المنكّه
– المعلبات
– الحساء المصنع
– رقائق الأرز والأرز المنفوخ
– الباكينج باودر