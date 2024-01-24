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سعود الطبية: أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي قد تسبب الحساسية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٦ مساءً
سعود الطبية: أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي قد تسبب الحساسية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول من خطورة بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الجلوتين الخفي وقد تسبب الحساسية.

أطعمة تحتوي على الجلوتين

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “قد تحتوي بعض الأطعمة على الجلوتين بشكل خفي مما يتسبب في الحساسية بعد تناولها من قبل بعض المرضى لاعتقادهم بأنها لا تحتوي على الجلوتين.

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وأضافت سعود الطبية “لذا يجب على المصاب تجنب تناول هذه الاطعمة إلا في حال كتب عليها بأنها خالية من الجلوتين، ومنها”:

– القهوة المصنعة

– شاي الأعشاب

– مسحوق الشوكولاتة

– الشوكولاتة المصنعة

– الصلصات مثل: المايونيز وصلصات السلطات

– اللحوم المصنعة

– بعض الحلويات

– الفواكه المجففة

– العلكة

– الزبادي والحليب المنكّه

– المعلبات

– الحساء المصنع

– رقائق الأرز والأرز المنفوخ

– الباكينج باودر

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