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سعود الطبية تحذر من 4 سلوكيات حال الإصابة بالمرض

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٢ مساءً
سعود الطبية تحذر من 4 سلوكيات حال الإصابة بالمرض
المواطن - فريق التحرير

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية من ممارسات وسلوكيات خطيرة في حالة الإصابة بالمرض في فصل الشتاء.

وقالت سعود الطبية، إن من أخطر الأمور التي تقوم بها عند مرضك تتمثل فيما يلي:

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ممارسات خطيرة حال المرض

– تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالرشح والزكام

– عدم الالتزام بفترات وقت العلاج

– عدم أخذ المضاد الحيوي حسب تعليمات الطبيب

– الاحتفاظ بالباقي من المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى بدون استشارة طبيب مختص

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