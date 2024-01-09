4.4 ملايين م3 خزن إستراتيجي للمياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة السعودية ضيف الشرف في معرض بغداد الدولي تحت هوية “جيرة وديرة” سعود الطبية تحذر من 4 سلوكيات حال الإصابة بالمرض وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ياسرف أكاديمية الطاقة والمياه تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف تدشين كتاب الشعر الشعبي في عسير بمهرجان الكُتاب والقراء حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بالعارضة أهداف ومزايا سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد بالصور.. مطار الملك خالد يستقبل نجوم ريال مدريد وأتلتيكو
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من ممارسات وسلوكيات خطيرة في حالة الإصابة بالمرض في فصل الشتاء.
وقالت سعود الطبية، إن من أخطر الأمور التي تقوم بها عند مرضك تتمثل فيما يلي:
– تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالرشح والزكام
– عدم الالتزام بفترات وقت العلاج
– عدم أخذ المضاد الحيوي حسب تعليمات الطبيب
– الاحتفاظ بالباقي من المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى بدون استشارة طبيب مختص