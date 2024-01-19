سعود الطبية: 5 نصائح للوقاية من تسمم الدم الجرثومي

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن تسمم الدم الجرثومي هو عدوى في مجرى الدم ينتج عن انتقال عدوى بكتيرية على الأغلب من مكان آخر في الجسم مثل الرئتين أو الجلد إلى مجرى الدم.

وأضافت سعود الطبية: “أنه غالبًا ما يكون تسمم الدم حالة طبية مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بشكل سريع”.

أعراض تسمم الدم الجرثومي

– قشعريرة وحمى

– تسارع دقات القلب ومعدل التنفس

– ظهور بقع حمراء على الجلد

الوقاية من تسمم الدم الجرثومي

– أخذ التطعيمات الخاصة

– الالتزام بمواعيد التطعيمات المقررة للأطفال

– مراعاة النظافة الشخصية

– الحفاظ على نظافة الجروح والخدوش

– طلب العناية الطبية فور ملاحظة الأعراض