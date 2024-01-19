سعود الطبية: 5 نصائح للوقاية من تسمم الدم الجرثومي مصري يقتل ابن عمه ويترك جثته للذئاب هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا البنتاجون: لا نعرف متى يعود وزير الدفاع إلى عمله برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027
أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن تسمم الدم الجرثومي هو عدوى في مجرى الدم ينتج عن انتقال عدوى بكتيرية على الأغلب من مكان آخر في الجسم مثل الرئتين أو الجلد إلى مجرى الدم.
وأضافت سعود الطبية: “أنه غالبًا ما يكون تسمم الدم حالة طبية مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بشكل سريع”.
– قشعريرة وحمى
– تسارع دقات القلب ومعدل التنفس
– ظهور بقع حمراء على الجلد
– أخذ التطعيمات الخاصة
– الالتزام بمواعيد التطعيمات المقررة للأطفال
– مراعاة النظافة الشخصية
– الحفاظ على نظافة الجروح والخدوش
– طلب العناية الطبية فور ملاحظة الأعراض