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كرم الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والداعمين للغرفة

سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٦ مساءً
سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، مساء أمس الثلاثاء، حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء، بحضور ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال، بمشاركة شركاء الغرفة من الجهات الحكومية، والإعلاميين في المحافظة، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد- رحمه الله- بمقر الغرفة.

وكرّم خلال الحفل الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والداعمين للغرفة وبرامجها ومبادراتها وفعالياتها المتنوعة، كما شاهد سموّه عرضًا مرئيًّا بعنوان (حصاد الغرفة لعام 2023) يوثّق لمشاريع الغرفة وبرامجها وأبرز مبادراتها وإنجازاتها خلال العام الماضي، تحقيقًا لمُستهدفات إستراتيجيتها الجديدة، كما تجوّل سموه داخل مرافق الغرفة ومكاتبها والتقى برجال وسيدات الأعمال.

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حضور لافت

وشهد الحفل الذي درجت على تنظيمه الغرفة سنويًّا، لتعزيز علاقاتها في الوسط الاقتصادي، وتأكيد دورها ورسالتها في خدمة مجتمع قطاع الأعمال وتنميته، وتعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي ومنسوبي قطاع الأعمال، حضورًا لافتًا من رجال وسيدات الأعمال، وكبار ممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات، حيث جرى تدشين إستراتيجية الغرفة، وعرض قيمها وأهدافها ومبادراتها وبعضًا من أبرز إنجازاتها.

وثمَّن عبدالعزيز بن صالح الموسى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء في كلمته، رعاية سمو محافظ الأحساء للحفل، وتشريفه للقاء منسوبي قطاع الأعمال، ما يعكس دعم سموّه المستمر لدور الغرفة في خدمة وتنمية مجتمع واقتصاد الأحساء، مؤكدًا عناية واهتمام سموّه الكبير بدعم قطاع الأعمال، وتمكين شباب وشابات الأحساء لأجل مضاعفة إسهاماتهم في تنمية المجتمع والاقتصاد ودعم مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها بلادنا الغالية.

وأشار الموسى إلى أن الغرفة تعمل جاهدة لتلبية التوقعات العالية، تأكيدًا لمكانتها من بين أكثر الغرف التجارية على مستوى المملكة تأثيرًا وأثرًا في تنمية وتطوير قطاعات أعمالها ومجتمعها، موضحًا أن نسبة نمو أعداد المشتركين فيها بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة 140%، بمتوسط نسبة نمو سنوية تبلغ 14%، ووصلت أعداد المشتركين فيها نحو 40 ألف مشترك بنهاية العام الماضي 2023.

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