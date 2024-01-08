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اطلع على الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

سعود بن مشعل يطلع على سير العمل بمشاريع النقل بالمنطقة وآلية تسريع إنجازها

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠١ مساءً
سعود بن مشعل يطلع على سير العمل بمشاريع النقل بالمنطقة وآلية تسريع إنجازها
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له.
واستمع سموّه لشرحٍ موجز عن سير العمل بالمشاريع التنموية بالمنطقة، وآلية تسريع إنجازها.

كما اطّلع سموه على أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، من حيث رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وزيادة الربط الجوي، والعمل على توفير مجموعة متكاملة من حلول وخيارات النقل المخصصة للركاب، وخدمات الشحن والبضائع لعدد من الوجهات المحلية من خلال شبكة متطورة وفاعلة.

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