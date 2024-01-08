20 وظيفة شاغرة في بوبا العربية وظائف شاغرة لدى شركة رتال حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل وظائف شاغرة في المياه الوطنية وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي سعود بن مشعل يطلع على سير العمل بمشاريع النقل بالمنطقة وآلية تسريع إنجازها شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون وظائف شاغرة في شركة المراعي تمديد افتتاح منطقة وندر جاردن حتى 28 يناير بالأرقام.. صحوة لـ الرائد في دوري روشن
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له.
واستمع سموّه لشرحٍ موجز عن سير العمل بالمشاريع التنموية بالمنطقة، وآلية تسريع إنجازها.
كما اطّلع سموه على أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، من حيث رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وزيادة الربط الجوي، والعمل على توفير مجموعة متكاملة من حلول وخيارات النقل المخصصة للركاب، وخدمات الشحن والبضائع لعدد من الوجهات المحلية من خلال شبكة متطورة وفاعلة.