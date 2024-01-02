Icon

هل ينتقل حكيم زياش للنصر؟ Icon تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام Icon مشاركون دوليون في كأس العلا للصقور: العلا أروع ميدان للصقور Icon أمير الشرقية خلال استقبال نائبه سعود بن بندر: المهمة كبيرة وأنت أهل لها Icon سعود عبدالحميد الأكثر مشاركة قبل كأس آسيا 2023 Icon اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى Icon محمد صلاح يتألق بـ4 أرقام مميزة في البريميرليج Icon السديس: تعزيز رسالة الأئمة والمؤذنين مرتكز رئيسي لإيصال رسالة المسجد النبوي Icon الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور Icon ضبط إثيوبي حاول تهريب القات بسراة عبيدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

سعود عبدالحميد الأكثر مشاركة قبل كأس آسيا 2023

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٢ مساءً
سعود عبدالحميد الأكثر مشاركة قبل كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعد نجم الهلال، سعود عبدالحميد، من أكثر اللاعبين مشاركة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ضمن القائمة التي ضمها المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لبطولة كأس آسيا 2023.

سعود عبدالحميد يتصدر القائمة

واستدعى مانشيني 30 لاعبًا بالقائمة الأولية قبل أن يستبعد 4 لاعبين، اليوم الثلاثاء، ويُعد سعود عبدالحميد اللاعب الوحيد بين المستدعين الذي شارك في جميع الجولات بدوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة  

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة  

المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة

المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة

وخاض سعود عبدالحميد 19 مباراة، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولعب 5 لاعبين في قائمة الأخضر، 18 لقاء، وهم؛ عبدالرحمن غريب “النصر”، فراس البريكان “الأهلي”، وعباس الحسن “الفتح”، وثنائي الهلال، سالم الدوسري ومحمد كنو.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

قائمة المنتخب السعودي

وضم مانشيني، كلاًّ من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلاًّ من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.

ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا، كل من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.

المنتخب السعودي الأول
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية
السوق

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد...

السوق
السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل
العالم

السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين...

العالم
معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في...

السعودية اليوم
الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري
الرياضة

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

الرياضة
وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”
مشاهير

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي...

مشاهير
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار
تكنولوجيا

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه