سعود عبدالحميد الأكثر مشاركة قبل كأس آسيا 2023

يُعد نجم الهلال، سعود عبدالحميد، من أكثر اللاعبين مشاركة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ضمن القائمة التي ضمها المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لبطولة كأس آسيا 2023.

سعود عبدالحميد يتصدر القائمة

واستدعى مانشيني 30 لاعبًا بالقائمة الأولية قبل أن يستبعد 4 لاعبين، اليوم الثلاثاء، ويُعد سعود عبدالحميد اللاعب الوحيد بين المستدعين الذي شارك في جميع الجولات بدوري روشن السعودي.

وخاض سعود عبدالحميد 19 مباراة، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولعب 5 لاعبين في قائمة الأخضر، 18 لقاء، وهم؛ عبدالرحمن غريب “النصر”، فراس البريكان “الأهلي”، وعباس الحسن “الفتح”، وثنائي الهلال، سالم الدوسري ومحمد كنو.

قائمة المنتخب السعودي

وضم مانشيني، كلاًّ من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.

كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلاًّ من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.

ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا، كل من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.