سفير فرنسا إلى بريدة عبر القطار: شكراً للخطوط الحديدية السعودية

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نشر لودوفيك بويلي سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من داخل أحد القطارات، في طريقه إلى بريدة.
وقال بويلي، عبر حسابه على منصة إكس: “صباح الخير جميعًا! أنا في طريقي إلى بريدة في القطار. كفرنسي أحب كثيرًا ركوب القطار، وسيلة تنقل صديقة للبيئة وممتعة وسريعة”.
وأضاف: “شكرًا للخطوط الحديدية السعودية على هذه الخدمة الممتازة! سعيد جدًا بزيارة منطقة القصيم مرّة أخرى، وباكتشاف كنوز جديدة فيها وإجراء لقاءات وشراكات جديدة!”.
صباح الخير جميعًا! أنا في طريقي إلى بريدة في القطار. كفرنسي أحب كثيرًا ركوب القطار، وسيلة تنقل صديقة للبيئة وممتعة وسريعة. شكرًا للخطوط الحديدية السعودية على هذه الخدمة الممتازة! سعيد جدًا بزيارة منطقة القصيم مرّة أخرى، وباكتشاف كنوز جديدة فيها وإجراء لقاءات وشراكات جديدة!
🇨🇵💙🇸🇦 pic.twitter.com/FzxXLdMMv9
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) January 10, 2024