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سفير فرنسا إلى بريدة عبر القطار: شكراً للخطوط الحديدية السعودية

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
سفير فرنسا إلى بريدة عبر القطار: شكراً للخطوط الحديدية السعودية
المواطن - فريق التحرير

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نشر لودوفيك بويلي سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من داخل أحد القطارات، في طريقه إلى بريدة.

وقال بويلي، عبر حسابه على منصة إكس: “صباح الخير جميعًا! أنا في طريقي إلى بريدة في القطار. كفرنسي أحب كثيرًا ركوب القطار، وسيلة تنقل صديقة للبيئة وممتعة وسريعة”.

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وأضاف: “شكرًا للخطوط الحديدية السعودية على هذه الخدمة الممتازة! سعيد جدًا بزيارة منطقة القصيم مرّة أخرى، وباكتشاف كنوز جديدة فيها وإجراء لقاءات وشراكات جديدة!”.

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