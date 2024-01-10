سفير فرنسا إلى بريدة عبر القطار: شكراً للخطوط الحديدية السعودية

نشر لودوفيك بويلي سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من داخل أحد القطارات، في طريقه إلى بريدة.

وقال بويلي، عبر حسابه على منصة إكس: “صباح الخير جميعًا! أنا في طريقي إلى بريدة في القطار. كفرنسي أحب كثيرًا ركوب القطار، وسيلة تنقل صديقة للبيئة وممتعة وسريعة”.

وأضاف: “شكرًا للخطوط الحديدية السعودية على هذه الخدمة الممتازة! سعيد جدًا بزيارة منطقة القصيم مرّة أخرى، وباكتشاف كنوز جديدة فيها وإجراء لقاءات وشراكات جديدة!”.