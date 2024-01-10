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سقوط إثيوبي بـ10 كيلوجرامات حشيش في جازان

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٦ مساءً
سقوط إثيوبي بـ10 كيلوجرامات حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء  القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة هروب بمنطقة جازان، لترويجه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ عن المخالفين

تناشد الجهات الأمنية بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الوسائل الآتية:

  • الاتصال برقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.
  • الاتصال برقم (999) في بقية مناطق المملكة.
  • الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
  • التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].
  • ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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