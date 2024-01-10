سقوط إثيوبي بـ10 كيلوجرامات حشيش في جازان المملكة.. إنسانية تتواصل وحضن دافئ لشعوب العالم نيوم تعلن عن “أكويلم”.. الأصالة والخيال بين الجبال 4.4 مليون عملية إلكترونية على أبشر في شهر واحد الأبطال لا يفوزون بكأس السوبر الإسباني الهلال والأهلي الأكثر تسجيلًا بالرأس الفوز الثاني بالسوبر الإسباني يشعل ديربي مدريد فلكية جدة: السبت غرة شهر رجب فلكيًا فيديو.. راعي المعمول يحكي قصته مع تغريدة الحظ الرئيس الفلسطيني يحتد على بلينكن في لقاء متوتر: أصلحوا أنفسكم أولًا
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة هروب بمنطقة جازان، لترويجه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
ووفق بيان رسمي، فقد جرى إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
تناشد الجهات الأمنية بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الوسائل الآتية: