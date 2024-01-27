سقوط برشلونة ضد فياريال بخماسية

انتهت مباراة برشلونة ضد فياريال، مساء اليوم بفوز فريق فياريال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد فياريال

وتقدم فريق فياريال بالهدف الأول عبر اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة الـ41، ثم في الشوط الثاني عزز فريق فياريال بالهدف الثاني عبر اللاعب أخوماش في الدقيقة الـ55.

ونجح برشلونة في تسجيل هدفين عبر كل من إلكاي جوندوجان وبيدرو في الدقيقتين الـ 60 والـ68، ثم سجل برشلونة الهدف الثالث عبر إريك بايلي لاعب فياريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ72.

ونجح فياريال في الدقيقة الـ85 في تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب جونسالو جيديس.

وبعدها أضاف فياريال الهدفين الرابع والخامس عبر اللاعبين ألكسندر سورلوث وخوسي لويس موراليس في الدقيقتين الـ99 والـ102 من الوقت بدل الضائع.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فياريال 23 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث.