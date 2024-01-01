سقوط جزئي بواجهة مبنى يصيب 3 أشخاص في الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، إنقاذ 3 أشخاص إثر سقوط جزئي بواجهة مبنى تحت الإنشاء بحي الصحافة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها باشرت على الفور، حادث إصابة 3 أشخاص إثر سقوط واجهة المبنى، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور ومقطع فيديو وثقت من خلاله جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحادث.
📹 | #الدفاع_المدني بالرياض ينقذ (3) أشخاص إثر سقوط جزئي بواجهة مبنى تحت الإنشاء بحي الصحافة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية. pic.twitter.com/2maZ8IrMtt
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 31, 2023