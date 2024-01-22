سقوط غينيا بيساو ضد نيجيريا بهدف

انتهت مباراة غينيا بيساو ضد نيجيريا مساء اليوم، بفوز نيجيريا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

غينيا بيساو ضد نيجيريا

وسُجل الهدف الوحيد للمنتخب النيجيري عبر اللاعب “أوبا سانجانتي” لاعب غينيا بيساو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ36.

وحافظ المنتخب النيجيري على تفوقه ليفوز ويحقق النقاط الـ3، ليصبح رصيده 7 نقاط متأهلًا مع غينيا الإستوائية لثمن نهائي البطولة.