سقوط غينيا ضد السنغال بثنائية في أمم إفريقيا

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انتهت مباراة غينيا ضد السنغال مساء اليوم، بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وسجل اللاعبان عبدولاي سيك وإليمان نداي هدفي المنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ 62 والـ90.
وتأهل منتخب السنغال متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
يذكر أن منتخب السنغال كان تُوج بنسخة 2021 في كأس الأمم الإفريقية على حساب المنتخب المصري في النهائي.