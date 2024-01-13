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باشرت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في المنطقة الشرقية حادثة سقوط مركبة في شاطئ كورنيش الخبر.
وقال حرس الحدود عبر حسابه على منصة “إكس” إن المركبة سقطت في شاطئ كورنيش الخبر دون إصابة قائدها.
وأكد أنه تم إخراج المركبة من قبل الجهات المعنية.