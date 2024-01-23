ندوة حوارية عن الابتكارات في ملتقى السياحة السعودي منتخب الإمارات يخسر من إيران ويتأهلان سويًّا لدور الـ16 سكني: الدعم يختلف حسب اختيار المنتج جامعة الفيصل تطلق درجة الدكتوراه في العام الدراسي المقبل منتخب فلسطين يتأهل لثمن نهائي أمم آسيا 2023 لأول مرة بتاريخه أبل تقترب من إطلاق أجهزة آيباد وماك بوك آير جديدة النساء في حفر الباطن أقل حوادث من الرجال ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة بنزيما يرفض طلب الاتحاد ويرغب في الرحيل .. التفاصيل كاملة الشيوخ الأمريكي يرفض تسليم الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
أكد برنامج سكني أنه مستمر في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي، أعلن عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي: