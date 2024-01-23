سكني: الدعم يختلف حسب اختيار المنتج

أكد برنامج سكني أنه مستمر في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.

مشاريع جديدة

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي، أعلن عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.