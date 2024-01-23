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الأرض السكنية أحد أنواع الدعم

سكني: الدعم يختلف حسب اختيار المنتج

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٩ مساءً
سكني: الدعم يختلف حسب اختيار المنتج
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أنه مستمر في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.

مشاريع جديدة

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي، أعلن عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.

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الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

  • أولًا الدخول على منصة سكني.
  • تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
  • ثم الضغط على تسجيل دخول.
  • الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
  • التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.
  • ثم الضغط على كلمة استعلام.
  • بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي:

  • أن يكون المتقدم من مواطني السعودية.
  • ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.
  • كما يجب ألا يقل عمر الفرد عن 21 عامًا كحد أدنى.
  • كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).
  • يلزم أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية.
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.
  • ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
  • كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

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