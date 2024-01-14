سلاسل الفنادق العالمية تختار السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة

تستمر سلاسل الفنادق الأكثر تميزًا في المراهنة على المملكة العربية السعودية بمجمعات فاخرة جديدة، وتعزز السلاسل مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة.

سلاسل الفنادق العالمية بالسعودية

وتواصل سلاسل الفنادق الفاخرة مثل ماريوت الدولية أو سيكس سينس توسيع عروضها من خلال المجمعات الفندقية الجديدة في الشرق الأوسط، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية ناشئة جذابة وذات جودة عالية.

افتتحت سلسلة ماريوت الدولية، فندقها الفاخر الجديد رقم 500 في المملكة العربية السعودية، وستقوم الشركة القابضة للفندق “سيكس سينس” ببناء مجمع في “وادي صفار” وهو المشروع الكبير لهيئة تطوير بوابة الدرعية في الرياض، المملكة العربية السعودية، مع ما مجموعه 80 غرفة في أعلى التل لتوفير للضيوف إطلالات بانورامية على الوادي.

برنامج التحول الاقتصادي في السعودية

وتعد هذه الاستثمارات الجديدة هي جزء من برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز مكانة البلاد كوجهة دينية مرموقة. وتتضمن الرؤية السعودية 2030، من بين أهداف أخرى، الوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030، وتحقيق مساهمة السياحة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون وظيفة جديدة في قطاع السياحة.

وستقوم الشركة القابضة للفندق، Six Senses، ببناء مجمع في وادي صفار، المشروع الرئيسي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في الرياض، المملكة العربية السعودية، بإجمالي 80 غرفة في أعلى التل لتوفر للضيوف إطلالات بانورامية على الوادي.

ماريوت تطور فندقًا في العلا

ووقّعت شركة العلا للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية مؤخرًا لافتتاح فندق “أوتوغراف كولكشن” وسط مدينة العلا في العام 2025.

وقع الاتفاقية من جانب شركة العلا للتطوير سعادة العضو المنتدب للشركة الأستاذ نايف الحمدان، فيما مثل ماريوت الدولية في التوقيع الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط في ماريوت الدولية السيد سانديب واليا، وجرى التوقيع في العاصمة السعودية الرياض.

منتجع سانت ريجيس ريد سي

ويعد منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، أحد اثنين من فنادق سانت ريجيس التي تم افتتاحها في المملكة في عام 2023، والثاني في العاصمة الرياض.

ويضم فندق سانت ريجيس ريد سي 90 فيلا على جزيرة خاصة ومسبحًا وصالة رياضية ومنتجعًا صحيًا وناديًا للأطفال، ويمثل منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، أول إطلاق للعلامة التجارية في المملكة والشرق الأوسط، ويقع المنتجع على جزيرة خاصة، كما سيقدم المنتجع الحصري الروح الأصيلة للعلامة التجارية، والأسلوب الطليعي، والخدمة المخصصة.

منتجع سيكس سينسز

تقوم شركة Six Senses بالبناء في واحد من موقعين داخليين بمشروع فنادق البحر الأحمر. وهو أول بناء للعلامة التجارية الفاخرة في المملكة، عبارة عن منتجع صحراوي ومنتجع صحي يضم 76 غرفة، بالإضافة إلى قرية الحرفيين التي تقدم الفنون والحرف اليدوية والموسيقى.

ويقع منتجع سيكس سينسز، ساوثرين ديونز، وسط الكثبان الرملية الصحراوية في مشروع البحر الأحمر، ويقدم تجربة الواحة التي تجمع الأنشطة والوظائف النابضة بالحياة تحت سقف واحد، بما في ذلك الاستقبال، وصالة اللوبي، والبوتيك، ومساحات الاجتماعات، وغرف الصلاة.

محمية ريتز كارلتون

ستكون محمية ريتز كارلتون الخامسة في العالم، والأولى في الشرق الأوسط، جزءًا من مشروع البحر الأحمر. وسيضم 63 فيلا عبر سلسلة من الجزر الخاصة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بوسائل الراحة المختلفة مثل منتجع صحي ومسبح ومطاعم. وسيكون الافتتاح في الربع الثالث من عام 2023.

وتوفر محمية الريتز كارلتون وجهة شاملةً وتجارب فريدة تأخذ روادها في رحلة مشوقة تهدف إلى تعزيز التواصل والروابط الإنسانية وتمنحهم فرصة التعرف على الثقافات والبيئات المختلفة والتراث المحلي. وتتيح الوجهة للضيوف من أصحاب الذوق الرفيع وممن يبحثون عن ملاذٍ مميز وفاخر، فرصة الاستمتاع بتجربةٍ مفعمة بالراحة والسكينة ضمن أحد وجهات المحمية المنعزلة والهادئة مع أبرز الخدمات الفاخرة والمخصصة لترضي جميع الأذواق.