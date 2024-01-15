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بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لآسيا 2023

سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٢ مساءً
سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
المواطن - محمد سمعه

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كذّب اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر، تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، وذلك بعد حديث الأخير عن استبعاد الأول من قائمة الأخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

تعليق سلطان الغنام 

وقال الغنام في بيان له عبر حسابه في منصة “إكس”: “تمثيل الوطن، عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف، رغبتي في تمثيل الأخضر في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة، لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر، اجتمع معي المدير الفني مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه وليس مرتين”.

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وأضاف الغنام: “عبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك، وعدم ارتياحي أن أكون لاعب لا يشارك نهائيًّا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخب بلاده، ولم أذكر أبدًا له أن المشاركة يجب أن تشترط بأن أكون أساسيًّا فقط”.

وتابع نجم النصر: “أحترم قرار المدرب ورؤيته بمن يخدم خططه، كما كنت احترم جميع المدربين السابقين، الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب، دعواتي بالتوفيق للمنتخب السعودي ولجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس إلى الرياض، لنفرح جميعًا بالإنجاز كما يُترجم الدعم الذي تحظى به رياضة الوطن، برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين”.

ماذا قال مانشيني ؟

وكان مانشيني قال في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة السعودية وعمان: ”الغنام وسلمان الفرج ونواف العقيدي هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

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