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تعيين محمد المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع في الحكومة

سلطان النيادي للشباب.. تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٠ مساءً
سلطان النيادي للشباب.. تعديلات وزارية في حكومة الإمارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، عن مجموعة تعديلات وزارية في الحكومة.

وقال محمد بن راشد، على حسابه بمنصة “إكس”، اليوم السبت: “الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات”.

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تعديلات وزارية في الإمارات

وأضاف أنه تم تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

وأوضح أنه قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.

وأشار إلى أنه تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع في الحكومة، حيث عمل سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة.

كما أعلن عن تعيين مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة، مؤكدًا أنها قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد، عن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها من الكوادر الاتحادية المميزة ويتم متابعتها منذ عدة سنوات، حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية.

سلطان النيادي وزيراً للشباب

كما أعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في الإمارات.

وأوضح أن النيادي رائد فضاء مهم، وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر.

ودعا حاكم دبي للجميع بالتوفيق لخدمة البلاد، مكررًا قوله إن العام 2024 سيكون عام خير، وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات.

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