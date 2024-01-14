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القمر يقترن بثاني أكبر كوكب

سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية خلابة الليلة

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٣ مساءً
سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية خلابة الليلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه يرصد بسماء السعودية مساء اليوم الأحد اقتران القمر بكوكب زحل ظاهريًا.

تفاصيل الاقتران

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها إنه يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد وبداية الليل القمر مقترنًا بكوكب زحل (ظاهريًا) على قبة السماء ويفصل بينهما 2.5 درجة عند الساعة 06:25 مساءً بتوقيت مكة – 03:25 مساءً بتوقيت غرينتش.

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وأضافت أن القمر سيكون ظاهريًا أعلى يسار كوكب زحل بداية الليل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.

ثاني أكبر كوكب

ويعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

ويتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلو متر فقط.

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