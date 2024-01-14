الدرعية.. معلمٌ تاريخي يجذب الوزراء والنجوم لقطات لجمال جبال أجا وسط البساط الأخضر أسترالي يُدير مباراة السعودية ضد عمان التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الإسباني سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية خلابة الليلة استدعاء 43.8 ألف سيارة تويوتا ياريس وفيلوز بسبب احتمالية فقد السيطرة على المركبة الهلال في طريقه لحسم صفقة رينان لودي الإطاحة بمروجين للمخدرات في جدة وعسير سبب غياب كريم بنزيما عن تدريبات الاتحاد لقطات توثق لحظة ثوران بركان في أيسلندا
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه يرصد بسماء السعودية مساء اليوم الأحد اقتران القمر بكوكب زحل ظاهريًا.
وقالت الجمعية في بيان صادر عنها إنه يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد وبداية الليل القمر مقترنًا بكوكب زحل (ظاهريًا) على قبة السماء ويفصل بينهما 2.5 درجة عند الساعة 06:25 مساءً بتوقيت مكة – 03:25 مساءً بتوقيت غرينتش.
وأضافت أن القمر سيكون ظاهريًا أعلى يسار كوكب زحل بداية الليل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.
ويعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.
ويتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلو متر فقط.