سماء غائمة بمعظم المناطق وضباب على الجوف والشمالية ومكة فيصل بن فرحان يصل دافوس لترؤس وفد السعودية بالمنتدى الاقتصادي العالمي ميلان يهزم روما بثلاثية في الدوري الإيطالي فيروس يصيب الأطفال قد يؤدي لتلف الأعصاب لقطات من تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني مبادرة سافر بلا حقيبة تنطلق من أبراج الساعة بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.