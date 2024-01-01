سماحة المفتي يؤكد أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من الفُرقة والأهواء

استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان الذي سلّم لسماحته كتاب “وحدة الصف واجتماع الكلمة”.

الحذر من الفُرقة والأهواء

وأكد سماحة المفتي على أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر من الفُرقة والأهواء، ومؤكداً أهمية أخذ الفتوى والعلم الشرعي من مصادره الصحيحة الموثوقة.

واستمع سماحة المفتي إلى شرح من قبل المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل عن ما يقوم به فرع الإفتاء بمنطقة حائل من جهود في خدمة المواطنين والمقيمين.

كتاب وحدة الصف واجتماع الكلمة

من جهة أخرى استقبل معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، الذي سلّم لمعاليه كتاب “وحدة الصف واجتماع الكلمة”.

وأشاد معاليه بجهود مفوض الإفتاء والفرع وما يحققه من نتائج طيبة.