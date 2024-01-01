سماحة المفتي يؤكد أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من الفُرقة والأهواء قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي “كاد كونكت” مؤتمر التعدين ينطلق 9 يناير بالرياض: يعزز قيادة المملكة في صناعة معادن المستقبل وزارة الحج: ما يتم تداوله بشأن فتح التسجيل لحجاج الداخل غير صحيح النصر يقدم راتباً خيالياً لضم محمد الشناوي الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تطرح 20 وظيفة في عدة مناطق قرار مانشستر يونايتد يُقرب رفائيل فاران من النصر أو الاتحاد وزارة النقل والخدمات اللوجستية تطلق مركز خدمة المستفيدين 19955 الأمطار ترسم صورة جمالية على أودية ورمال وجبال القصيم
استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان الذي سلّم لسماحته كتاب “وحدة الصف واجتماع الكلمة”.
وأكد سماحة المفتي على أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر من الفُرقة والأهواء، ومؤكداً أهمية أخذ الفتوى والعلم الشرعي من مصادره الصحيحة الموثوقة.
واستمع سماحة المفتي إلى شرح من قبل المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل عن ما يقوم به فرع الإفتاء بمنطقة حائل من جهود في خدمة المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى استقبل معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، الذي سلّم لمعاليه كتاب “وحدة الصف واجتماع الكلمة”.
وأشاد معاليه بجهود مفوض الإفتاء والفرع وما يحققه من نتائج طيبة.