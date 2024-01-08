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سهم إم بي سي يقفز 30% في أول أيام التداول

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٦ مساءً
سهم إم بي سي يقفز 30% في أول أيام التداول
المواطن - فريق التحرير

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قفز سهم إم بي سي بنسبة 30% في أول أيام التداول اليوم الاثنين الثامن من يناير حيث زاد سعر السهم حوالي 7.5 دولار خلال الجلسة.

سهم إم بي سي

وتم افتتاح التداول على سهم mbc عند سعر 27.50 ريال ليصعد السعر وصولًا إلى 32.50 ريال بنسبة زيادة بلغت 30% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتصدر السهم نشاط السوق من حيث الكمية والقيمة المتداولة حيث بلغ عدد الصفقات 4,896 صفقة وبلغت الكمية المتداولة 2,906,698 سهمًا بقيمة 94,437,012.00 ريال.

تداول أسهم MBC

وبدأت اليوم عملية إدراج وتداول أسهم شركة مجموعة “إم بي سي” في سوق الأسهم السعودية الرئيسية برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19 كأول إدراج في العام الجديد 2024 حيث بلغ سعر الطرح 25 ريالًا للسهم.

وقالت السوق المالية السعودية، “تداول”، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30% ارتفاعًا أو انخفاضًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.

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