سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 68.85 نقطة ليقفل عند مستوى 12174 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.
وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.88%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.97%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والطاقة 0.61%، و0.14% على التوالي.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24961.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25.88 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.