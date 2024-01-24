Icon

الصحة تطمئن المواطنين والمقيمين: مرض X القادم لا يستدعي القلق Icon وظائف شاغرة لدى شركة NOV Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو Icon وظائف شاغرة في فروع تبوك الدوائية Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك Icon الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا Icon وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي Icon الحسن: الاستماع لصوت المستفيدين أولويتنا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية Icon موقف حسان تمبكتي من المشاركة أمام تايلاند Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٣٧ مساءً
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 68.85 نقطة ليقفل عند مستوى 12174 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في البريد السعودي لمبتدئي الخبرة

وظائف شاغرة في البريد السعودي لمبتدئي الخبرة

منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف

منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.88%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.97%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والطاقة 0.61%، و0.14% على التوالي.

مؤشر الأسهم الموازية نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24961.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25.88 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم...

أخبار رئيسية
صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات...

العالم
فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى
الرياضة

فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى

الرياضة
دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية
السعودية اليوم

دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية

السعودية اليوم
معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد
الرياضة

معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد

الرياضة
الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس
الرياضة

الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس

الرياضة
الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق
السعودية اليوم

الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق

السعودية اليوم
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
أخبار أمنية

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات...

أخبار أمنية