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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12077 نقطة

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٨ مساءً
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12077 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 44.53 نقطة ليقفل عند مستوى 12077.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات مجموعة الخليج للتأمين، ومجموعة إم بي سي، والسعودي الألماني الصحية، ونادك، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء، ومجموعة صافولا، وكيان السعودية، وساكو، وسدافكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.36% .

الشركات الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، ومجموعة إم بي سي، الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، ومبكو، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 24755.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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