سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 12105 نقاط بتداولات 8.5 مليار ريال

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أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.04%، عند 12105 نقاط، وبتداولات بلغت 8.478 مليار ريال.
ووفقًا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 307.022 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.014 تريليون ريال.
وانخفضت أسهم 128 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 82، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، البحري، وسمو، والموارد، ومجموعة الحكير، وأديس، الأكثر ارتفاعًا، بينما جاءت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وتوبي، ومسك، وأمريكانا، ومبكو، الأكثر انخفاضًا.
أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 24872 نقطة، وبتداولات بلغت 20.152 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.476 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.154 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.