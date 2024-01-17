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سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10 مليارات ريال

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٠ مساءً
سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 14.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12063 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

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الأسهم الأكثر ارتفاعًا والأقل انخفاضًا

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وكابلات الرياض، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.30%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، واللجين، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اللجين، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسال هي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24515.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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