سببان وراء رفض برشلونة ضم جوردان هندرسون سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10 مليارات ريال هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو لجنة الاستقطابات تحسم موقفها من رحيل سيكو فوفانا السديس: الولاء ليس مجرد عاطفة.. والمواطنة الحقة شراكة في الحياة والمصير ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس جمعية أسر التوحد تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023 أنشيلوتي يضم القوة الضاربة لقائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 14.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12063 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وكابلات الرياض، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.30%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، واللجين، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اللجين، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسال هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24515.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.