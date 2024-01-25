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عند مستوى 12161.56 نقطة

سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢١ مساءً
سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 12.62 نقطة ليقفل عند مستوى 12161.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 318 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات أنابيب، والموارد، وجي آي جي، والبابطين، وسمو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والباحة، والرياض، وكابلات الرياض، والاستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.75% و9.88% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والموارد، والمنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 287.67 نقطة ليقفل عند مستوى 25248.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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