سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد

وثقت صحيفة “المواطن“، فعاليات سوق الأولين في إطار فعاليات موسم الرياض 2023، حيث يمثل المنطقة الجديدة والمميزة التي تجمع بين روعة التراث النجدي العريق وروعة العروض الحماسية والفعاليات المشوقة.

ويعد السوق المكان المثالي لمحبي المنتجات التقليدية. حيث يمكن للزوار استكشاف جوهر السوق النجدي في كل ركن وزاوية منه.

حجز تذاكر

ويتيح موقع وتطبيق “وي بوك” للزوار إمكانية حجز تذاكر سوق الأولين بكل سهولة ويسر، كما يمكن للراغبين في زيارة السوق الانتقال إلى رابط حجز التذاكر، واتباع الخطوات الموضحة لإتمام عملية الحجز.

ويجمع سوق الأولين بين التراث والحداثة، والاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي تلبي اهتمامات وأذواق الجميع، كما يتيح السوق لزواره فرصة الغوص في عبق التاريخ والتراث النجدي العريق، والتعرف على الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية التي تعكس ثقافة المنطقة.

كذلك يوفر السوق مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار. ولا ننسى أن الدخول إلى السوق مجاني، ولكن يتطلب حجز التذاكر عبر الإنترنت، مما يجعل التجربة أكثر سهولة ويسر للزوار.