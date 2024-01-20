سون يدعم حارس الشباب بعد هدفه في الأردن

رابح صقر يشعل حفل موسم الرياض في “ليلة الصقر” تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة قرغيزستان ماسكيرانو: إذا أراد ميسي سيكون معنا بالأولمبياد تقنية نجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غداً مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية فأر مصاب بمتحور فيروس قاتل يهرب من معمل تجارب صيني القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان إيفانكوفيتش: مباراة تايلاند مهمة والأخضر المرشح الأقوى أحمد الكسار: فخورون بتمثيل المنتخب واستبعاد اللاعبين أمور فنية السعودية تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين
حرص نجم منتخب كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، على دعم زميله كيم سيونغ جيو، حارس مرمى الشباب، بعد تعرضه لإصابة قوية.
ونجح سون في تسجيل أول أهداف منتخب كوريا الجنوبية ضد الأردن من ركلة جزاء، ليرفع قميص حارس الشباب، بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس آسيا 2023.
وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بالأمس، عن تعرض كيم سيونغ جيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ تعرض له خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للمنتخب، استعدادًا لمباريات كأس آسيا.
وجاءت إصابة كيم سيونغ جيو، لتضع الشباب في ورطة، حيث إنه الحارس الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، وكانت الإدارة تأمل في استمرار تألقه ومساعدة اللاعبين على تحسن النتائج.
وانطلقت، قبل قليل، مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد الأردن على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وتُشير النتيجة لتقدم رفقاء سون بهدف دون رد.
سون يدعم حارس #الشباب بعد إصابته بالرباط الصليبي 🇸🇦🧤#الأردن_كوريا_الجنوبية#كأس_آسيا2023 | #SSC pic.twitter.com/bF6cWOCtCq
— SSC (@ssc_sports) January 20, 2024