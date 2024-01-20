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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

سون يدعم حارس الشباب بعد هدفه في الأردن

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٥ مساءً
سون يدعم حارس الشباب بعد هدفه في الأردن
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم منتخب كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، على دعم زميله كيم سيونغ جيو، حارس مرمى الشباب، بعد تعرضه لإصابة قوية.

سون يدعم حارس الشباب

ونجح سون في تسجيل أول أهداف منتخب كوريا الجنوبية ضد الأردن من ركلة جزاء، ليرفع قميص حارس الشباب، بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس آسيا 2023.

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سون هيونغ مين
سون يدعم كيم – المصدر @afcasiancup

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بالأمس، عن تعرض كيم سيونغ جيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ تعرض له خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للمنتخب، استعدادًا لمباريات كأس آسيا.

سون هيونغ مين
سون يدعم كيم – المصدر @afcasiancup

وجاءت إصابة كيم سيونغ جيو، لتضع الشباب في ورطة، حيث إنه الحارس الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، وكانت الإدارة تأمل في استمرار تألقه ومساعدة اللاعبين على تحسن النتائج.

كيم سيونج جيو
كيم – المصدر @SofaScoreARB

تقدم كوريا الجنوبية ضد الأردن

وانطلقت، قبل قليل، مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد الأردن على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وتُشير النتيجة لتقدم رفقاء سون بهدف دون رد.

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