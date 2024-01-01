سيارة عبدالله العسيري حج بها 26 مرة فما قصتها؟

سرد المواطن عبدالله العسيري قصة ارتباطه بسيارته التي يرفض بيعها مهما بلغ الثمن وحج بها أكثر من 20 مرة.

حج بها 26 مرة

وقال العسيري في تصريحات إلى العربية السعودية: إنه اشترى السيارة قبل 43 عامًا بـ8 آلاف ريال، مشيرًا إلى أنه حج بها 26 مرة.

وأضاف أنه سافر بسيارته إلى العديد من الدول العربية، مثل؛ اليمن ومصر وسوريا، واصفًا علاقة بالسيارة بأنها “عشرة العمر”، مشددًا على أنه لا يمكن أن يبيع هذه السيارة حتى لو دفع له 50 ألف ريال.