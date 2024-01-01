توقعات بمعاودة فرص هطول الأمطار نهاية الأسبوع سيارة عبدالله العسيري حج بها 26 مرة فما قصتها؟ تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات مشرف سياحي لكل 25 معتمرًا طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023 90 هزة ارتدادية في اليابان بعد الزلازل عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية نجم بورتو يحسم مصيره من الانتقال لـ دوري روشن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 74 لشهر يناير
سرد المواطن عبدالله العسيري قصة ارتباطه بسيارته التي يرفض بيعها مهما بلغ الثمن وحج بها أكثر من 20 مرة.
وقال العسيري في تصريحات إلى العربية السعودية: إنه اشترى السيارة قبل 43 عامًا بـ8 آلاف ريال، مشيرًا إلى أنه حج بها 26 مرة.
وأضاف أنه سافر بسيارته إلى العديد من الدول العربية، مثل؛ اليمن ومصر وسوريا، واصفًا علاقة بالسيارة بأنها “عشرة العمر”، مشددًا على أنه لا يمكن أن يبيع هذه السيارة حتى لو دفع له 50 ألف ريال.
اشتراها قبل 43 عاما ريال وحج بها 26 مرة..
عبدالله العسيري يحكي لـ #العربية قصة ارتباطه بسيارته التي يرفض بيعها مهما بلغ الثمن
عبر:@khaled_aasere pic.twitter.com/vaL6FQ8sf0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 1, 2024