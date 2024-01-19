Icon

لا دليل علمي يثبت ارتباط السرطان بنوعية الطعام Icon ترتيب مجموعة مصر يحبط الجماهير Icon سيميوني يُغير نظام ديربي مدريد Icon هل يمكن تحديث حساب المواطن قبل نتائج الأهلية ؟ البرنامج يجيب Icon الأرصاد : أمطار رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق Icon وزير التعليم يُشيد بإخلاص وتفاني عبدالحفيظ السروري ويُعزِّي أبناءه في وفاته Icon سعود الطبية: 5 نصائح للوقاية من تسمم الدم الجرثومي Icon مصري يقتل ابن عمه ويترك جثته للذئاب Icon هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة Icon رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بعد مواجهة كأس ملك إسبانيا

سيميوني يُغير نظام ديربي مدريد

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
سيميوني يُغير نظام ديربي مدريد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، في استعادة توازنه سريعًا، وتجاوز عقبة ريال مدريد.

سيميوني يُغير النظام

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أنه منذ قيادة سيميوني لفريق أتلتيكو مدريد في 2011، لعب 8 مرات أشواطًا إضافية من أصل 13 مواجهة ديربي مدريد في جميع البطولات.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

كواليس استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر

كواليس استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر

وأشارت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الأشواط الإضافية في ديربي مدريد حضرت مرة واحدة خلال 22 مواجهة سابقة قبل سيميوني، وكان ذلك في نهائي كوبا عام 1975.

أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا
لاعبو أتلتيكو – المصدر @atletienglish

فوز أتلتيكو ضد ريال مدريد

ولعب أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ونجح الروخيبلانكوس في حسم الديربي لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ديربي مدريد
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

وسجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، كل من؛ صامويل لينو، ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان وريكلمي عند الدقائق 39، 57، 100 و119، فيما أحرز ثنائية ريال مدريد؛ يان أوبلاك “هدف عكسي” وخوسيلو.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني
الرياضة

إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني

الرياضة
شتاء طنطورة استثمار المكان والزمان لتعزيز اقتصاد العلا
أخبار رئيسية

شتاء طنطورة استثمار المكان والزمان لتعزيز اقتصاد...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4...

وظائف
التلاعب في السيارات وقطعها غرامته تصل لـ10 ملايين ريال
السعودية اليوم

التلاعب في السيارات وقطعها غرامته تصل لـ10...

السعودية اليوم
يوروفايتر الطائرات الأقوى بالعالم تنضم للأسطول السعودي عبر صفقة جديدة
أخبار رئيسية

يوروفايتر الطائرات الأقوى بالعالم تنضم للأسطول السعودي...

أخبار رئيسية
أسترالي يُدير مباراة السعودية ضد عمان
الرياضة

أسترالي يُدير مباراة السعودية ضد عمان

الرياضة
أوسبينا يحسم موقفه من العرض الكولومبي
الرياضة

أوسبينا يحسم موقفه من العرض الكولومبي

الرياضة
الأهلي المصري يخشى انتفاضة سيراميكا
الرياضة

الأهلي المصري يخشى انتفاضة سيراميكا

الرياضة