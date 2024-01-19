سيميوني يُغير نظام ديربي مدريد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، في استعادة توازنه سريعًا، وتجاوز عقبة ريال مدريد.

سيميوني يُغير النظام

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أنه منذ قيادة سيميوني لفريق أتلتيكو مدريد في 2011، لعب 8 مرات أشواطًا إضافية من أصل 13 مواجهة ديربي مدريد في جميع البطولات.

وأشارت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الأشواط الإضافية في ديربي مدريد حضرت مرة واحدة خلال 22 مواجهة سابقة قبل سيميوني، وكان ذلك في نهائي كوبا عام 1975.

فوز أتلتيكو ضد ريال مدريد

ولعب أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ونجح الروخيبلانكوس في حسم الديربي لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، كل من؛ صامويل لينو، ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان وريكلمي عند الدقائق 39، 57، 100 و119، فيما أحرز ثنائية ريال مدريد؛ يان أوبلاك “هدف عكسي” وخوسيلو.