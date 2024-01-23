سيناريو مجنون يؤهل الكاميرون لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

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تأهل منتخب الكاميرون بسيناريو مجنون إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد فوزه الصعب على منتخب جامبيا بنتيجة 3- 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة.
المنتخب الكاميروني سجل الهدف الأول عبر اللاعب كارل إيكامبي في الدقيقة الـ 56 ثم سجل منتخب جامبيا هدفين عبر كل من أبلي جالو وإيبرما كولي في الدقيقتين الـ 72 والـ 85.
ونجح منتخب الكاميرون في خطف بطاقة التأهل بعد تسجيله هدفين عبر كل من جايمس جوميز بالخطأ في رمماه وكريستوفر ووه في الدقيقة الـ 87 والـ 90.
وبعد الفوز، أصبح رصيد منتخب الكاميرون 4 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة ليتأهل رفقة منتخبي السنغال المتصدر وغينيا كوناكري صاحبة المركز الثالث.