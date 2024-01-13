شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجماهير السعودية وهي تُغني أهازيج التشجيع الخاصة بها في بيت صقر في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل افتتاحه بيوم.

ونشر حساب قناة ” الإخبارية” عبر منصة ” إكس” فيديو لجماهير الأخضر وهي تغني أهازيج التشجيع للأخضر لدعمه في بطولة كأس أمم آسيا التي انطلقت بداية من أمس في قطر.

واستقبل بيت صقر وهي منطقة مخصصة للمشجعين، العديد من جماهير الأخضر وجماهير بقية المنتخبات الآسيوية.