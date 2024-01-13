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لدعم المنتخب السعودي في بطولة آسيا في قطر

شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٧ مساءً
شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجماهير السعودية وهي تُغني أهازيج التشجيع الخاصة بها في بيت صقر في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل افتتاحه بيوم.

ونشر حساب قناة ” الإخبارية” عبر منصة ” إكس” فيديو لجماهير الأخضر وهي تغني أهازيج التشجيع للأخضر لدعمه في بطولة كأس أمم آسيا التي انطلقت بداية من أمس في قطر.

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واستقبل بيت صقر وهي منطقة مخصصة للمشجعين، العديد من جماهير الأخضر وجماهير بقية المنتخبات الآسيوية.

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