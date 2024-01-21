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العالمي يستعد لخوض معسكر إعدادي ومباراتين وديتين في بكين

شاهد.. استقبال ضخم من الجماهير الصينية لـ بعثة النصر

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٥ مساءً
شاهد.. استقبال ضخم من الجماهير الصينية لـ بعثة النصر
المواطن- فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول الاستقبال الضخم من الجماهير الصينية لبعثة نادي النصر التي جاءت إلى مدينة شينزين الصينية لإقامة معسكر إعدادي للفريق مع خوض مباراتين وديتين.

جماهير الصين تُرحب بـ العالمي

ورحب مجموعة كبيرة من الجمهور الصيني ببعثة أصفر الرياض مع التقاط الصور التذكارية مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهواتف النقالة.

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النصر في الصين

النصر في الصين

وجاء ذلك بالتزامن مع بداية جولة تحضيرية شتوية يخوض فيها النصر مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري السعودي.

وسيواجه العالمي فريق شنغهاي يوم 24 يناير، ثم يواجه فريق تشجيانج يوم 28 من الشهر ذاته.

النصر في الصين

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