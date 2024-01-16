شاهد .. المنتخب السعودي يتأخر بهدف ضد عمان في الشوط الأول

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أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول من مباراة عمان متأخرًا بهدف دون رد، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023.
وبسبب خطأ من المدافع حسان تمبكتي، تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الـ14.
وتُقام المباراة بين المنتخبين على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.
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صلاح اليحيائي يضع المنتخب العماني في المقدمة بهدف من ركلة جزاء.. شاهد بصوت المعلق محمد السعدي#السعودية_عمان #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/3HJIUTD7a6
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 16, 2024