شاهد .. المنتخب السعودي يتأخر بهدف ضد عمان في الشوط الأول

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول من مباراة عمان متأخرًا بهدف دون رد، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وبسبب خطأ من المدافع حسان تمبكتي، تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الـ14.

وتُقام المباراة بين المنتخبين على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.