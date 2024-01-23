شاهد .. بكاء محمود فايز بعد مباراة سوريا ضد الهند يُشعل منصات التواصل الاجتماعي

خطف المصري محمود فايز، مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الأنظار ببكائه وذلك بعد مباراة سوريا ضد الهند، التي انتهت بفوز المنتخب السوري بنتيجة 2- 1 اليوم وتأهله لثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا.

سوريا ضد الهند

ودخل فايز مساعد مدرب منتخب سوريا في نوبة بكاء مع مراسل قنوات Bein Sports القطرية ، السوري وائل البزرة بعد نجاح المنتخب السوري في العبور لدور الـ16 في البطولة الآسيوية، حيث انتشر فيديو بكاؤه سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

وفي لقاء الهند، وسجل اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال السابق الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب السوري 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، ليتأهل ضمن أفضل ثوالث في البطولة مع متصدر المجموعة الثانية، المنتخب الأسترالي والوصيف منتخب أوزبكستان.