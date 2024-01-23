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المنتخب السوري نجح في التأهل لدور ثمن النهائي

شاهد .. بكاء محمود فايز بعد مباراة سوريا ضد الهند يُشعل منصات التواصل الاجتماعي

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ مساءً
شاهد .. بكاء محمود فايز بعد مباراة سوريا ضد الهند يُشعل منصات التواصل الاجتماعي
المواطن - محمد سمعه

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خطف المصري محمود فايز، مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الأنظار ببكائه وذلك بعد مباراة سوريا ضد الهند، التي انتهت بفوز المنتخب السوري بنتيجة 2- 1 اليوم وتأهله لثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا.

سوريا ضد الهند

ودخل فايز مساعد مدرب منتخب سوريا في نوبة بكاء مع مراسل قنوات Bein Sports القطرية ، السوري وائل البزرة بعد نجاح المنتخب السوري في العبور لدور الـ16 في البطولة الآسيوية، حيث انتشر فيديو بكاؤه سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

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سوريا ضد الهند

وفي لقاء الهند، وسجل اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال السابق الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب السوري 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، ليتأهل ضمن أفضل ثوالث في البطولة مع متصدر المجموعة الثانية، المنتخب الأسترالي والوصيف منتخب أوزبكستان.

 

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