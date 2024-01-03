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شاهد .. كيف احتفل النصر بمرور عام على توقيع كريستيانو رونالدو ؟

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٨ مساءً
شاهد .. كيف احتفل النصر بمرور عام على توقيع كريستيانو رونالدو ؟
المواطن - محمد سمعه

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احتفل نادي النصر بمرور عام على التوقيع مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ونشر حساب النصر مقطع فيديو لبداية المفاوضات مع النجم البرتغالي وحديث وسائل الإعلام العالمية عن إتمام الصفقة عبر منصة “إكس” بعنوان: “لم يأتِ ليلعب فقط، بل جاء لكتابة التاريخ، اليوم نُكمل عام، على وصول قائد النصر، كريستيانو رونالدو إلى السعودية”.

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وكان رونالدو وقع لنادي النصر يوم 3 يناير من عام 2023، بعدما جاء كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحقق رونالدو مع النصر البطولة العربية في أغسطس الماضي، كما يتصدر حاليًّا ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 20 هدفًا.

 

 

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