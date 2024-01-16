شاهد .. ناميبيا تهزم منتخب تونس بهدف

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تعرض منتخب تونس للخسارة من منتخب ناميبيا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الناميبي في إحراز الهدف الوحيد عبر اللاعب ديون هوتو في الدقيقة الـ87 من ضربة رأسية.
وتُختتم مباريات المجموعة الخامسة اليوم بلقاء بين منتخبي جنوب إفريقيا ومالي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.
ديون هوتو يسجّل هدف التقدّم لناميبيا#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_ناميبيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/zLpH0dHR7n
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024