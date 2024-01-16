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شاهد .. ناميبيا تهزم منتخب تونس بهدف

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
شاهد .. ناميبيا تهزم منتخب تونس بهدف
المواطن - فريق التحرير

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تعرض منتخب تونس للخسارة من منتخب ناميبيا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الناميبي في إحراز الهدف الوحيد عبر اللاعب ديون هوتو في الدقيقة الـ87 من ضربة رأسية.

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ناميبيا ضد تونس - منتخب تونس

وتُختتم مباريات المجموعة الخامسة اليوم بلقاء بين منتخبي جنوب إفريقيا ومالي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

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