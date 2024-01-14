شاهد .. هاتريك فينسيوس جونيور وهدف ليفاندوفسكي يُشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبير استفسارات لـ مساند بشأن الاستقدام من الهند إحباط تهريب 135 كيلو قات في جازان تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد يوتيوب تواصل حربها على أدوات منع الإعلانات ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول
شهدت أول 33 دقيقة من مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إثارة مميزة من الفريقين، حيث نجح الريال في إحراز هدفين وبرشلونة هدفًا.
وسجل البرازيلي فينسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الـ7 والـ11 ثم قلص البولندي ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ33.
وبعدها عاد فينسيوس ليسجل الهاتريك من ركلة جزاء احتُسبت ضد أراوخو لاعب البارشا في الدقيقة الـ40.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأول بارك في الرياض.
فينيسيوس يسجل أول أهداف ريال مدريد 🔥⚽
ريال مدريد 1 × 0 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/dxTHR9hMx4
— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
فينيسوس يضع ثاني الأهداف للريال 🔥⚽
ريال مدريد 2 × 0 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/fZNpPH3V4g
— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
هاتريك ⚽⚽⚽ ..
فينيسيوس وثالث الأهداف المدريدية 🔥
ريال مدريد 3 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/Q3SI0Af2rz
— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
بتسديدة قوية.. ليفا يقلص الفارق لـ #برشلونة ⚽🔥
ريال مدريد 2 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/NNLsrdwYGO
— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024