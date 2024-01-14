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في نهائي كأس السوبر الإسباني

شاهد .. هاتريك فينسيوس جونيور وهدف ليفاندوفسكي يُشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
شاهد .. هاتريك فينسيوس جونيور وهدف ليفاندوفسكي يُشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أول 33 دقيقة من مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إثارة مميزة من الفريقين، حيث نجح الريال في إحراز هدفين وبرشلونة هدفًا.

وسجل البرازيلي فينسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الـ7 والـ11 ثم قلص البولندي ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ33.

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وبعدها عاد فينسيوس ليسجل الهاتريك من ركلة جزاء احتُسبت ضد أراوخو لاعب البارشا في الدقيقة الـ40.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأول بارك في الرياض.

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