شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي

أثار اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه إعجاب جماهير الأهلي وذلك بعد أن سجل هدفًا عالميًا في مباراة منتخب كوت ديفوار ضد سيراليون الودية اليوم، في إطار استعدادات المنتخب الإيفواري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تُقام في أرضه.

هدف فرانك كيسيه

وسجل كيسيه الهدف من ركلة مقصية في الدقيقة الـ35 بعد تسلم الكرة بشكل مميز ليسددها بركلة مقصية وبدون تفكير في هدف أثار إعجاب جماهير الأهلي.

المنتخب الإيفواري انتصر على سيراليون بخماسية مقابل هدف، في مباراة ودية حيث سجل للمنتخب الإيفواري كل من ” عثمان دياماندي، كيسيه، جوناثان بامبا، جيريمي بوجا، لازار أماني”، بينما سجل لمنتخب سيراليون اللاعب رودني مايكل.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو”.

المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.

المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا”.

المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.

وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.