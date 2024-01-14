شباب يساعدون متسابقًا احترقت سيارته في داكار قبل وصول الإسعاف الجوي منتخب فلسطين يخسر برباعية أمام إيران بوليفارد Runway بتجارب فريدة وعالمية في موسم الرياض شاهد .. هاتريك فينسيوس جونيور وهدف ليفاندوفسكي يُشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبير استفسارات لـ مساند بشأن الاستقدام من الهند إحباط تهريب 135 كيلو قات في جازان تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد
وثق مقطع فيديو مجموعة من الشباب السعوديين وهم يساعدون متسابقًا احترقت سيارته أثناء مشاركته في داكار السعودية 2024 قبل وصول الإسعاف الجوي.
ونشرت العربية لقطات من الحادث، حيث بين الفيديو الشباب وهم يساعدون المتسابق بعد احتراق سيارته وأعطوه تمورًا ومياهًا.
واستكملت اليوم الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية بنسخته الخامسة، بعد حصول المتسابقين على راحةٍ اليوم، إذ سينطلق المتسابقون من العاصمة الرياض إلى الدوادمي لمسافة 873 كيلومترًا، منها 483 كيلومترًا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
شاهد.. شباب سعوديون يساعدون متسابقا احترقت سيارته أثناء مشاركته في #داكار_السعودية2024 قبل وصول الإسعاف الجوي pic.twitter.com/qoi9sID6ma
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 14, 2024