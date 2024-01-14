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شباب يساعدون متسابقًا احترقت سيارته في داكار قبل وصول الإسعاف الجوي

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٤ مساءً
شباب يساعدون متسابقًا احترقت سيارته في داكار قبل وصول الإسعاف الجوي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مجموعة من الشباب السعوديين وهم يساعدون متسابقًا احترقت سيارته أثناء مشاركته في داكار السعودية 2024 قبل وصول الإسعاف الجوي.

ونشرت العربية لقطات من الحادث، حيث بين الفيديو الشباب وهم يساعدون المتسابق بعد احتراق سيارته وأعطوه تمورًا ومياهًا.

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داكار السعودية

واستكملت اليوم الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية بنسخته الخامسة، بعد حصول المتسابقين على راحةٍ اليوم، إذ سينطلق المتسابقون من العاصمة الرياض إلى الدوادمي لمسافة 873 كيلومترًا، منها 483 كيلومترًا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

 

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