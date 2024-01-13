شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو حمل سلاح ناري في مكان عام

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن شخص ظهر في محتوى مرئي يحمل سلاحًا ناريًا في مكان عام.
وحسب بيان الأمن العام، تبين من إجراءات الاستدلال أن المحتوى قديم، وتم استكمال الإجراءات النظامية في حينه.
🎥 | شرطة منطقة القصيم تباشر بلاغًا عن شخص يحمل سلاحًا ناريًا في مكان عام. pic.twitter.com/Ey83ZZ30ZI
— الأمن العام (@security_gov) January 13, 2024