شرطة تبوك تقبض على 8 أشخاص تشاجروا في محطة وقود

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، القبض على 8 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي أثناء مشاجرة جماعية بسبب خلاف بينهم في محطة وقود.

وقال حساب الأمن العام في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه “جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.