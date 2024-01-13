تضاؤل فرص أيمن يحيى في المشاركة بكأس آسيا 2023 شرطة تبوك تقبض على 8 أشخاص تشاجروا في محطة وقود نفاد تذاكر مباراة السعودية وعمان حريق يلتهم منزلاً بالمدينة المنورة وإخلاء 6 أشخاص حظر دفع الإيجار للعقود السكنية وجهاً لوجه الاثنين.. وحقيقة فرض رسوم %360 زيادة في المساحات الخضراء بالمدينة المنورة خلال 5 أشهر سعر الذهب اليوم السبت في السعودية: عيار 21 يسجل 216 ريالاً أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق 3 متخصصين يقدمون نظرة تحليلية لعروض مهرجان أندية الهواة المسرحي قدوم أنخيل كوريا يُعجل برحيل بنزيما
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك تقبض على (8) أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/sir3lyN9hj
— الأمن العام (@security_gov) January 12, 2024